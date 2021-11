Stadsdeelkantoor Oost vernield en beklad: ‘AH uit de Lutkemeer’

Het Stadsdeelkantoor in Amsterdam-Oost. Beeld Mats van Soolingen

‘AH uit de Lutkemeer’, valt in graffiti op de muur van het gebouw te lezen. Er is al vaker gedemonstreerd tegen de komst van een AH-distributiecentrum in de Lutkemeerpolder in Nieuw-West; de Lutkemeerpolder zou de laatste biologische akkerbouwgrond in Amsterdam zijn. De actiegroep ‘AH Must Go’ lijmde in september de sloten van achttien Albert Heijn-filialen dicht.

Toch doet de politie geen aannames over uit welke hoek deze actie komt, benadrukt een politiewoordvoerder. “Alles opties zijn nog open. Het kan bijvoorbeeld ook een ontevreden klant zijn; we hebben geen tunnelvisie.” Het onderzoek loopt nog. De vernieling moet tussen donderdagavond en vrijdagochtend zijn gebeurd.