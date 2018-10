Stadsdeelbestuurders krijgen toch geen loonsverhoging

In financieel opzicht gaat het nergens over. 100.000 euro wordt er in de begroting 2019 vrijgemaakt om negen bestuurders in de stadsdelen Centrum, Noord en Zuidoost een loonsverhoging te geven van 500 euro per maand.



Hierdoor gaan zij net zoveel als verdienen hun collega-bestuurders in de overige stadsdelen. 100.000 euro is peanuts op een totale begroting van 5 miljard euro. Toch houdt het plan de gemoederen bezig. Want politici die andere politici salarisverhoging geven, dat ligt altijd gevoelig.



Niet uit te leggen

Het college wil de salarissen gelijktrekken omdat het bestuurswerk in alle zeven stadsdelen even zwaar is. Dat is opmerkelijk omdat het verschil in inkomen vorig jaar opnieuw werd vastgesteld omdat niet alle stadsdelen evenveel inwoners tellen. De grens werd gelegd bij 100.000 inwoners.



Centrum, Noord en Zuidoost zitten daaronder, bestuurders in deze stadsdelen ontvangen 6196 per maand. In de overige stadsdelen krijgen de bestuurders 6674 euro (bruto) per maand.