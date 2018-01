Stadsdeelbestuurder Vyent waarnemend directeur Ninsee

Dat heeft het Ninsee, dat onder meer verantwoordelijk is voor de jaarlijkse herdenking in het Oosterpark van de afschaffing van de slavernij, dinsdagmiddag bekendgemaakt.



Vyent treedt per 1 februari aan. Hij wordt de opvolger van Antoin Deul, die begin januari opstapte als directeur omdat hij het niet eens kon worden met het bestuur over de verlenging van zijn contract.



Met de aanstelling van Vyent voorziet het Ninsee volgens eigen zeggen in de behoefte aan een verbindende en slagvaardige bestuurder.



De 58-jarige bestuurder was eerder directeur van debatcentrum Podium Kwakoe. Sinds 2010 is hij dagelijks bestuurder in Zuidoost voor GroenLinks.