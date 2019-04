Stadsdeelbestuur Zuid positief over opvang uitgeprocedeerden

Ontwikkelwijk

Met de positieve adviezen van het bestuur in Zuid is het pleit nog niet beslecht. Een actiecomité van bewoners en winkeliers heeft inmiddels aangekondigd naar de rechter te zullen stappen om de komst van de ongedocumenteerden tegen te houden.



De stadsdelen Noord en Zuidoost komen met een negatief advies voor de opvang in respectievelijk Mariëndaal in Nieuwendam en de Albert Camuslaan in Venserpolder. De stadsdeelcommissie in Noord vindt dat de opvang niet past bij de status van ontwikkelwijk.



In Zuidoost zijn het praktische overwegingen die hebben geleid tot een negatief advies. Het dagelijks bestuur vindt het gekozen pand en de omgeving ongeschikt voor de opvang van ongedocumenteerden. Er wordt gezocht naar een alternatieve plek.



Postief advies

In Oost is inmiddels een positief advies afgegeven voor de opvang aan de Danie Theronstraat. De stadsdeelcommissie praat volgende week over de opvang aan de Zeeburgerdijk. Daar zijn zorgen over, omdat het Leger des Heils en HVO-Querido daar al gevestigd zijn.



Amsterdam is met het kabinet overeengekomen om per 1 juli 500 ongedocumenteerden onderdak te bieden op een tiental locaties. De mensen mogen maximaal anderhalf jaar blijven en moeten tijdens hun verblijf werken aan terugkeer naar eigen land.



