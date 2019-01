Stadsdeel Zuid vraagt actie tegen bootplassers

Volgens Zuid klagen inwoners regelmatig over plassende passagiers op het water

Daarnaast wijst Zuid op een omissie in de gemeentelijke regelgeving, de APV, die wildplassen op straat wel verbiedt, maar vanaf een bootje niet.



Dat heeft het stadsdeel goed gezien: 'Het is verboden op of aan de weg buiten een urinoir of andere toiletgelegenheid datgene te verrichten waarvoor een toiletgelegenheid is bestemd,' staat het voorzichtig in de APV.



Wrakken

Volgens Zuid klagen inwoners regelmatig over plassende passagiers op het water, en zou Dijksma de APV zo moeten aanpassen dat dit niet meer mag. Verder wil Zuid toiletten bij de populaire op- en afstapsteigers, voor recreanten met hoge nood.



Het stadsdeel signaleert ook dat de gemeente weinig kan doen tegen half gezonken bootjes en andere wrakken op het water. Die zouden op dezelfde manier aangepakt moeten worden als fietswrakken, vindt Zuid. West twijfelt aan de haalbaarheid van de gewenste overstap naar elektrisch varen.



De gemeenteraad bespreekt de kwestie morgen.