Stadsdeel Zuid stopt met reclames op steigerdoeken

Stadsdeel Zuid heeft de contracten met reclamebureaus die steigerdoeken ophangen opgezegd. Dit besluit is genomen na aanleiding van onder andere berichten in Het Parool over mogelijk misbruik. Zo zouden de doeken er hangen op plekken waar geen werkzaamheden worden verricht.

Vorige week schreef Het Parool over steigerdoeken met reclame die als verdienmodel gelden voor de gemeente, vastgoedbedrijven en reclamebureaus. Bewoners gaven aan dat er steigers voor hun woning stonden zonder dat er werkzaamheden werden uitgevoerd. Hierdoor zaten ze overdag onnodig lang in het donker en baden ze ’s avonds juist in het kunstlicht.

Stadsdeelbestuurder Rocco Piers (GroenLinks) van Zuid noemt de overlast van steigerdoeken voor bewoners te heftig. “Ook zetten we vraagtekens bij de plaatsing van steigers.” Hierbij doelt de stadsdeelbestuurder op mogelijk misbruik waarbij vastgoedbedrijven de steigers onnodig lang laten staan.

Een woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte) geeft in een reactie aan dat de gemeente momenteel werkt aan nieuwe regels om reclame in de openbare ruimte terug te dringen. “Het beleid op steigerdoekreclame wordt hier zeker in meegenomen. Ook deze vorm van reclame vindt het college onwenselijk. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de stadsdelen.” Volgens de woordvoerder worden de nieuwe regels begin volgend jaar vrijgegeven voor inspraak.

Win-winsituatie

Stadsdeel Zuid heeft inmiddels wel al met reclamebureaus blowUP media en Big Outdoor Media de contracten opgezegd. Piers: “We willen terughoudender zijn met reclame naar buiten. Het commerciële gebruik van de publieke ruimte willen we hiermee terugdringen.” De contracten lopen over drie maanden af.

Sezan Keers van Big Outdoor Media zegt nog in gesprek met de gemeente te zijn. “We willen dat het mogelijk blijft dat er reclame in Zuid gemaakt kan worden. Het moet een win-winsituatie creëren voor alle betrokken partijen.”

BlowUP media laat weten het te betreuren dat stadsdeel Zuid het contract heeft opgezegd. Volgens het reclamebureau strookt de eenzijdige opzegging niet met het beleid dat eerder zorgvuldig tot stand is gekomen. “Graag was blowUP media in overleg met alle betrokkenen tot een passende oplossing gekomen om de overlast die bewoners ervaren zoveel mogelijk te beperken.”