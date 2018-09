Stadsdeel wil overlast Westerpark beteugelen

Op de verschillende plekken in het park mogen op ruim honderd dagen evenementen worden gehouden

Van der Horst benadrukt dat het Westerpark niet op slot gaat voor zulke evenementen. "Maar we willen wel met organisatoren in gesprek over een slimmere opzet die de overlast kan beperken."



Toplocatie

Het stadsdeel wil de tijd gebruiken om met bewoners en ondernemers een inventarisatie te maken van mogelijke maatregelen. Op de agenda staan de programmering, maar ook afval, verkeer en beheer.



Het Westerpark is een van de toplocaties in de stad voor evenementen. Volgens het locatieprofiel mogen op de verschillende plekken in het park op ruim 100 dagen grote en kleine evenementen worden gehouden.



Van der Horst: "Vooral de stapeling van evenementen is een probleem. In de gebouwen van de Westergasfabriek worden ook evenementen en feesten gehouden. Dat gaat ook niet met overlast gepaard."



Stapeling

Het stadsdeel wil in dat verband ook kijken naar Stadspodium en Thuishaven, organisatie die in de buurt van het Westerpark evenementen organiseren. "Ook die dragen bij aan de stapeling van overlast voor omwonenden."



De stadsdeelvoorzitter zegt erop te vertrouwen dat met bewoners en ondernemers een oplossing kan worden gevonden. "Ook ondernemers vinden dat er iets moet gebeuren."