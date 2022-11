Stadsdeel West zet deze winter beveiligers in op Kinkerstraat en Jan Evertsenstraat

In september werd een plofkraak gepleegd op een pinautomaat in de Kinkerstraat. Beeld ANP

Dat schrijft stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki aan de stadsdeelcommissie. De proef duurt van 15 november tot en met de tweede week van januari. De kosten voor de extra inzet worden gedekt met het budget buurtveiligheid.

In de brief staat dat ondernemers in de betreffende straten zich vaak onveilig voelen. Zo werden er afgelopen maanden plofkraken gepleegd in de buurt. Over het algemeen vinden volgens Ulchiki tijdens de korte winterdagen meer ‘impactvolle’ incidenten plaats. Zo werden er vorige winter zes ondernemers overvallen en vond er een ramkraak plaats. Bovendien is er rond de feestdagen meer overlast door hangjongeren en vuurwerk.

Extern bureau

Omdat de beschikbaarheid voor extra inzet bij de politie en handhaving komende tijd beperkt is, is gekozen voor een proef met extra externe beveiliging. Door het inhuren van een extern beveiligingsbureau, hoopt het stadsdeel niet alleen de impactvolle incidenten te verminderen, maar ook de overlast door hangjeugd, dak- en thuislozen en verslaafden. Zo moet het veiligheidsgevoel worden vergroot.

Vanaf half november worden er twee koppels beveiligers de wijk in gestuurd. Zij zijn dagelijks zichtbaar en herkenbaar op straat tussen 15.30 en 20.00 uur. Zij zullen in gesprek gaan met ondernemers, bewoners en winkelend publiek en mensen aanspreken op onwenselijk gedrag.