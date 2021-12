Stadsdeel West treedt op tegen dark stores: ‘Overlast door flitsbezorgers te groot’

Een flitsbezorger van boodschappenbezorgdienst Gorillas op de fiets in de binnenstad. Beeld ANP

Aanleiding zijn de vele klachten van geluidsoverlast en zelfs intimidatie van buurtbewoners door wachtende bezorgers bij een dark store van Zapp in de Fagelstraat in West. In totaal zijn in het stadsdeel zeker negen dark stores gevestigd, de locaties waar bezorgers boodschappen ophalen om ze op elektrische fietsen en scooters binnen enkele minuten bij klanten thuis af te leveren. Naast Zapp zijn ook Gorillas, Getir en Flink in Amsterdam actief.

Er bestaat zelfs een Instagrampagina waarop foto's van het bezorgoverlast anoniem worden gedeeld.

Volgens Van der Horst is Amsterdam dit jaar overvallen door de plotselinge komst van diverse bezorgbedrijven naar de stad. “Omdat dit een nieuwe dienst is, duurt het even om helder te krijgen welke functie is toegestaan,” zegt de stadsdeelbestuurder. “Op deze locatie is nu duidelijk dat boodschappenbezorging niet binnen het bestemmingsplan past. De overlast is hier te groot, dus we moeten nu snel handelen en duidelijke regels afspreken.”

Op het pand zit een economische bestemming, die juridisch gezien ook ruimte biedt voor zaken als postbezorging. “Boodschappenbezorgers vallen niet onder dezelfde noemer,” vindt Van der Horst.

Concrete actie

Zapp en twee andere uitbaters van dark stores in West krijgen deze week een brief, waarin zij worden verzocht om de activiteiten te staken. De flitsbezorgers kunnen nog een zienswijze indienen en later bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Ook op vier andere plekken in West waar bewoners overlast ervaren door de nieuwe diensten, gaan handhavers vaker controleren op de meest voorkomende hinder. Meestal gaat het om wachtende bezorgers die op straat rondhangen, of het aan- en afrijden van leveranciers die hun voertuigen dubbel parkeren voor de distributiepunten.

Toch is de beslissing van stadsdeel West om via het bestemmingsplan te handhaven de eerste concrete actie sinds de komst van de flitsbezorgers eerder dit jaar. De centrale stad denkt op verzoek van GroenLinksraadslid IJmker al langer na over stadsbrede regels, maar gedane toezeggingen zullen pas in 2022 tot resultaat leiden. Er zijn naar schatting 28 darkstores gevestigd in de stad.

Volgens Van der Horst betekent de aanschrijving van de bedrijven niet dat de dark stores helemaal gaan verdwijnen of dat flitsbezorging in Amsterdam z’n langste tijd heeft gehad. “Dat zou naïef zijn om te zeggen, want deze diensten worden gretig afgenomen. Maar nu deze bedrijven her en der in de stad op zoek zijn naar locaties moeten we streng zijn, zodat ze zich vestigen op de plekken waar dat wel kan, en niet zomaar in woonbuurten.” Van der Horst denkt daarbij dan aan bedrijventerreinen.