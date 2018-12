Stadsdeel: Vergunning rood raam Oude Kerk terecht

Het stadsdeel kwam tot dit besluit op advies van de bezwaarschriftencommissie.



Het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk leidt al maanden tot commotie. Voordat het raam in september werd geplaatst, werd in een kort geding besloten dat de plaatsing van het raam door mocht gaan.



Extra betekenis

Daarop probeerden de erfgoedbeschermers van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad het middels een bezwaarschrift. Zij vinden dat het rode glas-in-lood afbreuk doet aan de verschijningsvorm van het exterieur van de kapel. Bovendien zou het egale rode licht ervoor zorgen dat de beleving van het interieur in de kapel achteruitgaat.



De bezwaarschriftencommissie ging hierin niet mee. De beleving in de kapel wordt volgens de commissie niet aangetast. Gekleurd licht zou namelijk niet ongepast zijn in een historisch kerkinterieur en geeft juist een extra betekenislaag aan de kapel.



Bovendien kan het rode licht eenvoudig geneutraliseerd worden met wit licht, voor bezoekers die primair voor architectuuronderzoek naar de kerk komen.



Wat betreft de bezwaren over het uiterlijk van het raam van buitenaf oordeelt de commissie dat hoewel de donkerrode/paarse gloed over het glas goed zichtbaar is, deze niet heel opvallend en ook niet hinderlijk is. Vanwege isolerende buitenbeglazing zijn de 'authentieke' glas-in-loodramen bovendien van buitenaf helemaal niet goed waarneembaar.



Italiaanse kunstenaar

Het raam was onderdeel van de expositie van de Italiaanse kunstenaar Giorgio Andreotta Calò. De expositie bestond uit drie delen: de rode kerk (door alle ramen te bedekken met rood folie), fotografisch werk (afdrukken van het laatst overgebleven katholieke glas-in-loodvenster), en de opdracht aan de kunstenaar om een permanent werk te maken. Dat werd het rode raam in de Heilig Grafkapel.



