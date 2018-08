Stadsdeel staat Amsterdam Fashion Week toe op Museumplein

Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen het mode-evenement, dat van 6 tot en met 9 september wordt georganiseerd, omdat bezoekers alleen op uitnodiging naar binnen mogen. De gemeente bepaalde eerder in het evenementenbeleid dat op het Museumplein geen besloten evenementen mogen worden georganiseerd.



De organisatie van Amsterdam Fashion Week hangt buiten het terrein schermen op waar de modeshows live worden uitgezonden en er is een gratis pop-up bioscoop waar plaats is voor 25 mensen. Volgens het stadsdeel is het evenement daarmee 'voldoende publiek toegankelijk'.



Talent

Ook de bezwaren dat Amsterdam Fashion Week een commercieel evenement is, dat eveneens niet is toegestaan op het Museumplein, zijn door het stadsdeel van tafel geveegd, omdat de organisatie zich 'vooral' op opkomend talent zou richten. In het programma van Amsterdam Fashion Week staan donderdag en vrijdag vier shows van of met talenten gepland. Op zaterdag en zondag zullen alleen gevestigde ontwerpers en ketens hun collecties showen, waaronder warenhuis Hudson's Bay, supermarktketen Lidl en het luxueuze sportkledingmerk Goldbergh.



Een woordvoerder van Amsterdam Fashion Week laat weten dat Amsterdammers die geïnteresseerd zijn wel een kans hebben om bij de shows aanwezig te zijn. Voor aanvang van iedere show worden overgebleven kaarten weggegeven. "Je moet wel in de rij staan, dan is er een kans dat je binnenkomt. En anders kan je gewoon naar het beeldscherm kijken."