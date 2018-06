Stadsdeel Noord ontkent sloop Café Kadoelen

Aan de Landsmeerderdijk 195, voorbij de brug naar nieuwbouwwijk de Bongerd, ligt Café Kadoelen. Het pand is al geruime tijd verlaten. Scheuren tekenen de voorgevel, de achtergevel leunt vervaarlijk naar de sloot in de achtertuin.



Rijp voor de sloop, zou je denken. Maar toen er vorige maand hekken en stortbakken om het gebouw verschenen, kwamen historici en cultuurliefhebbers in het geweer tegen de vermeende sloop.



Ze kregen daarbij hulp uit onverwachte hoek: Diederik Boomsma van het Amsterdamse CDA diende raadsvragen in naar aanleiding van een artikel over de sloop op Erfgoedstem.nl. "In dit soort kwesties praat iedereen elkaar altijd na," stelt Anouk Panman van Stadsdeel Noord.



Volgens haar is er geen sloop- of bouwvergunning afgegeven en is er dus niks aan de hand. In september 2017 werd er door de huidige eigenaar van het pand wel een aanvraag ingediend voor twee jaren '30 villa's, maar die werd afgewezen. De hekken zouden enkel zijn geplaatst omdat het gebouw in een slechte staat verkeert.



Historische grond

Historicus Maarten Hell deed uitgebreid onderzoek naar Café Kadoelen, waar hij incidenteel kwam voor een bal gehakt. Hell ontdekte dat Landsmeerderdijk 195 al vier eeuwen onafgebroken een horecalocatie is.