Stadsdeel neemt maatregelen tegen festivals in Westerpark

Vorig jaar was het Westerpark in het hoogseizoen, van april tot en met oktober, zo ongeveer volgeboekt, zegt Melanie van der Horst, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel West. Elk weekeinde stond er wel iets op het programma rondom de Westergasfabriek en het grote grasveld ernaast; een groot festival, een klein evenement, een markt of de kermis.



Dit jaar zal dat minder zijn. Tot dusverre zijn voor 21 van de 30 weekeinden in het hoogseizoen evenementen aangevraagd en daar blijft het bij. Dat betekent dat het park dan nog steeds in twee derde van de weekeinden in gebruik is. "Maar we geven het park wat meer rust," aldus Van der Horst.



The Next Web geschrapt

Vandaag presenteert stadsdeel West een actieplan met meer maatregelen. Dat plan is tot stand gekomen na overleg met omwonenden, ondernemers en evenementorganisatoren. Zo zullen er dit jaar in het park niet vier maar drie grote tweedaagse festivals zijn: Milkshake, Rollende Keukens en het Vrije Westen. The Next Web valt af en West gaat niet op zoek naar vervanging. Dit scheelt, inclusief op- en afbouw twaalf dagen reuring.