Stadsdeel Centrum wil hek om de Wallen om drukte te beteugelen

Beeld Amaury Miller

Dat zegt stadsdeelvoorzitter Dehlia Timman in een interview met Het Parool. Het stadsdeel is nog bezig de maatregelen juridisch te onderbouwen.

Timman verwijst naar de Kalverstraat, die ook al eens werd afgesloten toen het er zo druk werd dat de veiligheid in het geding kwam. Het hek om de Wallen is vooral bedoeld om de buurt leefbaar te houden. “Ik wil de bewoners terug. Ik wil dat Amsterdammers zich in de binnenstad veilig voelen en er weer willen werken. Ik wil dat gezinnen zich er vestigen. Ik sprak laatst een vrouw die met drie kleine kinderen op de Oudezijds Achterburgwal woont. Die houdt dapper vol, maar het is echt een beproeving.”

Het hek en de vervroegde sluitingstijden komen bovenop eerdere maatregelen op de Wallen, waaronder het weren van Airbnb en coffeeshops en de mogelijke bouw van een erotisch centrum elders in de stad. Timman: “Je moet alleen niet denken dat je met dit soort paardenmiddelen alle problemen oplost. Uiteindelijk moet je het met een combinatie van maatregelen zo moeilijk maken om rotzooi te trappen dat mensen dat niet meer zien als de norm in zo’n gebied. Het kost alleen veel tijd. Juridisch moet alles in orde zijn.”