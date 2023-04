Stadsbioloog Remco Daalder: ‘Beestjes zitten overal, ook bij jou thuis’

Stadsbioloog Remco Daalder schreef een boek over beestjes in Amsterdam, in parken en in zijn eigen portiek. ‘We boffen maar, wij stadsmensen.’

Weet Remco Daalder, auteur van het boek Stadse beestjes, toevallig een mooie locatie ergens in Amsterdam waar een hoop van de beesten die hij beschrijft makkelijk te zien zijn? Dat is wellicht een leuke plek om af te spreken.

De stadsbioloog, aan de telefoon: “We kunnen beginnen in mijn toilet. Een motmug kan ik niet beloven, maar zilvervisjes heb ik daar pas nog gezien. In de garage zitten spinnen, in de achtertuin pissebedden en salamanders en in mijn portiek heb ik allemaal nieuwe soorten nachtvlinders ontdekt. Misschien komen we er zelfs aan toe het huis te verlaten, de natuur in.”

Een uitstekend idee. Op dierenexpeditie in een woonhuis in Banne Buiksloot in Noord.

Daalder: “Die beestjes zitten overal hoor. Bij jou thuis ook.”

In januari 2020 begon Daalder met een tweewekelijkse column in NRC over beesten in Amsterdam. Kort daarna kwam de eerste lockdown, daarna de volgende; gefundenes Fressen voor Daalder en zijn droogkomische toon. In plaats van in verre oorden ging de bioloog op expeditie in zijn eigen stad. Hij kon meer dan vijftig beesten beschrijven. De columns zijn nu gebundeld.

Haarslak

Daalder doet zijn voordeur open. “Wacht even, kijk even daar om de hoek. Daar zit sinds vanochtend de wc-motmug die ik je niet kon beloven. Ik hoopte al dat hij bleef zitten.”

Tegen de muur van zijn portiek zit een klein, mottig beestje. Het leeft van drab en rotzooi, bij voorkeur in en rond een toilet. Normale mensen vinden een motmug maar ranzig, het hart van biologen maakt een klein sprongetje als ze er een zien.

Daalder doet een stap naar voren. “En nu we hier toch staan. Dat is een haarslak.” Hij wijst naar een plakkerig bolletje op de muur. Enthousiast: “Die had ik nog nooit eerder gezien.”

Hij laat de foto zien die hij eerder deze ochtend maakte en zoomt flink in. Zo gezien is het inderdaad een mooi, fascinerend beestje. Via de app ObsIdentify, van Naturalis, kwam hij erachter dat het dus de haarslak was. “Ideaal,” zegt Daalder. “Vroeger hadden we daar een paar meter boekenkast voor nodig, nu kan het met een gratis app.”

Hij wijst de venstersectorspin aan, op het plafond naast de lamp, een paar strekspinnen en een dansmug. Zo’n halfopen portier, beschut en droog, is een ideaal gebied voor beestjes. De lamp trekt nachtvlinders aan, en dus ook allemaal spinnen met honger. Daalders heeft hier inmiddels zo’n vijftig soorten nachtvlinders gezien. “Met Freek Vonk had je nu door het oerwoud gelopen, met mij sta je in mijn portiek.”

Griezels

De ontdekkingsreis naar zijn toilet slaat hij bij nader inzien toch maar over. De motmug is tenslotte al afgevinkt en zilvervisjes laten zich alleen ’s nachts zien, als opeens het licht aangaat en ze snel naar het donker schieten. De bioloog: “Let er thuis maar eens goed op. Interessante beesten. Ze bestaan al honderden miljoenen jaren en ze kunnen acht jaar oud worden, de kleine ettertjes.”

In de hal gaat meteen de deur naar de inpandige garage open. Op de deur zat drie dagen lang een huisspin, op ooghoogte. “Het zijn echte griezels, en ze zijn razendsnel. Hij zit nu vast ergens in de garage, met alle andere spinnen.”

Een mannetje kan drie centimeter lang worden, maar het vrouwtje een stuk groter. Met uitgestrekte poten passen die niet op een menselijke handpalm. “Een vrouwtje zie je niet vaak, maar ze zitten er wel. Overal, ook bij jou. Wil je koffie?”

Ideale schuilhut

Zijn werkkamer op de begane grond heeft uitzicht op zijn achtertuin. Veertig vierkante meter, maar een heuse biotoop. Daalder: “Mijn werkkamer is een ideale schuilhut. Vogels zien ons wel, maar weten dat wij veilig binnen zitten. Zo kun je ze perfect observeren.”

De twee houtduiven bijvoorbeeld, in een nest bij de achterburen. Maandenlang bestudeerde Daalder hun nogal merkwaardig huwelijksleven. Het begon met uitsloven, verleiden, wegvliegen, negeren. Maar toen was de boot ook aan. Er volgde een wekenlang liefdesspel, in de berk van de buren, op lantaarnpalen en dakranden.

Opeens was het klaar. Het vrouwtje had geen interesse meer, hoe het mannetje ook koerde en met zijn vleugels trilde. Het vrouwtje vloog weg – om het met een andere duif te doen! Soms drie keer achter elkaar. Het mannetje heeft intussen niets in de gaten; het verraad speelt zich af aan de straatkant van Daalders schuilhut.

Goed, en met zulke vrolijke verhaaltjes staat de bundel dus vol.

In feite is zijn boek een groot pleidooi om vooral dicht bij huis naar dieren te zoeken. Daalder: “Ga niet naar de Veluwe, daar zie je dieren hooguit op grote afstand. Kijk thuis gewoon naar buiten, kijk rond op straat. Dieren in de stad zijn ons gewend, ze zien ons als decorstukken. Dus je kunt veel dichterbij komen.”

Baltsende kraakeenden

Het is volgens Daalder een wijdverbreide misvatting dat je om dieren te kunnen zien vooral de stad moet verlaten. In veel gevallen is zelfs het tegenovergestelde het geval. “Eenden in Waterland zijn mensenschuw omdat soms op ze wordt gejaagd. Eenden leggen heel snel de link tussen een mens en een geweerschot en een eend die opeens uit de lucht valt.”

“Vogels in Amsterdam hoeven daar niet bang voor te zijn. Daarom komen reigers vlakbij; meerkoeten blijven in hun nest als je op een meter afstand komt. Je ziet gewoon baltsende krakeenden en futen in de grachten. Dus we boffen maar, wij stadsmensen.”

Remco Daalder, Stadse beestjes; verrassende dierenverhalen van de straat, Uitgeverij Atlas Contact, €20