Stadsbestuur zet eerste stap om AEB te verkopen

Dat schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad in een update over de noodlijdende vuilverbranding. Begin juli legde AEB vier van de zes verbrandingslijnen stil, nadat de veiligheid van de medewerkers niet langer gegarandeerd kon worden door de slechte technische staat van de machines. Doordat hiermee ongeveer 70 procent van de verbrandingscapaciteit wegvalt, kan AEB geen rekeningen meer sturen voor het verbranden van afval waardoor het in de acute liquiditeitsproblemen is gekomen.

De gemeente en de schuldeisers, vier grootbanken, kwamen eerder al over de brug met miljoenen euro’s om een faillissement te voorkomen. Een tweede noodkrediet is ook al aangevraagd. Daarnaast kondigt het stadsbestuur nu opnieuw aan dat het een factuur van 4,5 miljoen euro vervroegd betaalt om AEB financiële armslag te geven.

Ook stellen de gemeente en energiebedrijf Vattenfall, waarmee AEB gezamenlijk eigenaar is van Westpoort Warmte, het bedrijf achter de stadsverwarming, beide een lening van 51 miljoen euro ter beschikking. Daardoor is de continuïteit van de warmte aan 35.000 aangesloten huishoudens gegarandeerd, en kunnen dieselgeneratoren worden betaald die het warmtenet op temperatuur houden zolang AEB problemen heeft.

Eerder deze zomer zijn adviseurs van adviesbureau Alvarez & Marsal aan het werk gezet om AEB te herstructureren en in kaart te brengen welke activiteiten van essentieel belang zijn voor Amsterdam. Begin september zullen zij toekomstscenario’s presenteren waaruit moet blijken wat een financieel rendabele toekomst kan zijn voor AEB.

Daarnaast start de stad, nu nog volledig eigenaar van AEB, een verkenning om een deel van de aandelen, of complete bedrijfsonderdelen van AEB, te verkopen. Hiervoor zijn adviseurs van adviesbureau KPMG aangetrokken. “De gemeente houdt bij het beoordelen van de uitkomsten van de twee lijnen alle opties open,” schrijft het stadsbestuur in een raadsbrief. “Voorop staat dat ook in de toekomst de publieke dienstverlening gegarandeerd is, maar dat hoeft niet met AEB in de huidige vorm te zijn.” Een extern onderzoek wordt gestart om te inventariseren hoe de problemen bij AEB zijn ontstaan.

In 2014 werd AEB verzelfstandigd, maar de aandelen bleven in handen van de gemeente. Niet alle afvalcentrales in Nederland zijn publiek bezit, zoals AEB. In 2006 verkocht Rotterdam vuilverbranding AVR voor 1,4 miljard euro aan investeerders. Vuilverbranding HVC in Alkmaar is gezamenlijk eigendom van 44 gemeenten en 6 waterschappen.