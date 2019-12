Stadsbestuur toch akkoord met overname gebouw Slotervaartziekenhuis

Impressie van hoe het ‘modern zorgcentrum’ eruit moet komen te zien.

Dit melden de betrokken partijen dinsdag in een persbericht. De deal is mogelijk doordat de laatste eigenaren van het ziekenhuis – de zorgondernemers Willem de Boer en Loek Winter plus een compagnon – afzien van verdere betrokkenheid.

Daarmee komt een bijzonder einde in zicht van het faillissement. Vrijwel nooit wordt een groot deel van de schuldeisers voor een navenant deel schadeloos gesteld, maar in dit geval kan dat gebeuren. Eerder meldden de curatoren dat zelfs volledige genoegdoening van alle 1600 schuldeisers mogelijk is. Zadelhoffdirecteur Maarten Feilzer acht dat onwaarschijnlijk. “Afwikkeling van alle claims en vorderingen is extreem ingewikkeld. Het streven is de kleinere schuldeisers volledig terug te betalen. We willen dat het personeel van het Slotervaart zo min mogelijk de dupe is.”

In oktober schatte curator Marc van Zanten dat Zadelhoff 55 miljoen euro zou moeten betalen om iedereen schadeloos te stellen. Mede vanwege de kosten van het faillissement is dat bedrag mogelijk niet toereikend. Om het pand aan de Louwesweg draaiende te houden, te stoken en te voorzien van ICT zijn maandelijks enkele tonnen nodig. De curatoren hadden eerder 6 miljoen euro van Zadelhoff geleend om de rekeningen te betalen. Dit najaar volgde nog een lening van ruim 3 miljoen, ook om de curatoren mee te betalen.

Zadelhoff noemt zelf geen bedragen, omdat de voor de afwikkeling van het faillissement benodigde som nog fluctueert. Het gaat volgens ingewijden om zeker 45 miljoen. Zadelhoff leent die aan de laatste eigenaren van het ziekenhuis, Winter en De Boer en een compagnon. Zij gebruiken het om de schulden af te lossen. Als het faillissement dan teneinde is, krijgen ze weer de eigendom over het gebouw. Dat verkopen ze vervolgens aan Zadelhoff.

Daarna begint een grootscheepse renovatie. Op de bovenverdiepingen komt een verpleeghuis. Daaronder is ruimte voor huisartsen, andere ‘laagdrempelige zorg’ en bijvoorbeeld buurtvergaderingen. Mogelijk komt er bij het complex ook sociale woningbouw voor zorgpersoneel.

Al in maart meldde Zadelhoff zich als overnamekandidaat. De gemeente wilde toen niet meewerken. Dat kwam vooral doordat de oud-Slotervaartdirecteuren Winter en De Boer partners waren van Zadelhoff in dit project. Hun mogelijke rentree stuitte op bezwaren in de politiek en het college. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen noemde het in maart nog ‘onverteerbaar als Loek Winter en de andere oud-aandeelhouders die een grote rol hadden in het faillissement, er alsnog met winst vandoor gaan’.

Daar komt bij dat de gemeente wil dat het gebouw een ‘buurtzorgfunctie’ behoudt. De vrees was dat er hoofdzakelijk dure particuliere klinieken zouden komen.

Maandenlang hield het stadsbestuur de deal tegen. Wethouder Marieke van Doorninck had een stevige machtspositie, doordat ze vlak na het faillissement van oktober vorig jaar een eerste recht op koop bedong van de grond. Daardoor was het plan afhankelijk van medewerking van de gemeente.

De curatoren verwierpen een bod van de gemeente zelf op het pand, omdat dat zeker 10 miljoen euro minder was dan wat Zadelhoff op tafel wilde leggen.

Er volgde een juridische strijd om het vastgoed, dat vanwege de strategische ligging en omvang gold als het ‘kroonjuweel’ van de failliete boedel. Via de rechter probeerde het stadsbestuur tevergeefs nieuwe onderhandelingen af te dwingen met de curatoren.

Vervolgens ging de gemeente alsnog in gesprek met Zadelhoff, dat de nodige toezeggingen deed. Zo komt er komt slechts beperkt ruimte voor particuliere klinieken.

De eis van de gemeente voor een onderzoek naar de rol van Winter en De Bier bij het faillissement, stond vervolgens een akkoord in de weg. De vraag was wat zo’n onderzoek zou toevoegen, omdat er al vier andere liepen. De kwestie is opgelost doordat De Boer en Winter zich hebben teruggetrokken. “Dat was de meest pragmatische oplossing,” aldus Feilzer.