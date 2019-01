Stadsbestuur stelt referendum over vuurwerk voor

Via een app op de telefoon wil de gemeente vaker digitaal meningen peilen

De gemeente wil ook vaker digitaal peilen wat buurtbewoners vinden van een plan of besluit van het stadsbestuur. Via een app op de mobiele telefoon, met gebruik van DigiD, zou dat veilig moeten kunnen.



In tegen Den Haag

Met het verruimen van de regels rond referenda gaat Amsterdam in tegen de trend in Den Haag. In het Amsterdamse coalitieakkoord spraken GroenLinks, D66, PvdA en SP af dat inwoners meer mogelijkheden krijgen om zich uit te spreken. Ook burgemeester Halsema is een pleitbezorger.



In haar jaren als GroenLinks-Kamerlid spande zij zich in voor de invoering van een bindend, correctief referendum. Maar volgens het huidige kabinet is de steun voor referenda sindsdien verminderd. Het raadgevend referendum is in 2018 afgeschaft en het plan voor een bindend referendum ligt in de ijskast.