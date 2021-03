Stadsbestuur: ‘Nieuwe Meervaart hoeft niet in de Sloterplas’

De Sloterplas. Beeld Ko Hage

Dat schrijven verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (Cultuur) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) in een brief aan de raad. Afgelopen zomer besloot de gemeenteraad, op voorspraak van de wethouders, dat de nieuwbouw van het theater aan de zuidwestkant van de Sloterplas gebouwd moest worden.

Maar hoewel de gemeente er in gesprekken met omwonenden en betrokkene veel aan deed om critici over te halen, is er in Nieuw-West geen overtuigende meerderheid te vinden voor deze plek. Daarom zien de wethouders nu af van de Sloterplas als voorkeurslocatie en liggen er weer alternatieven op tafel waar het theater een nieuw pand kan laten verrijzen.

Bouwen in de Sloterplas blijft een optie, net als nieuwbouw op de huidige plek van De Meervaart. Met die laatste optie zou het theater wel jarenlang dicht moeten. Ook de plek van het oude stadsdeelkantoor, een groen hoekje in het park naast de Lelyaan of een kavel op de landtong nabij restaurant Kaap West worden genoemd. Binnenkort zetten Meliani en Van Doorninck de voors en tegens van deze alternatieven op een rijtje, waarna de gemeenteraad de knoop mag doorhakken.

Welke locatie de omwonenden het liefste willen, wordt niet duidelijk uit het participatietraject. Uit een enquête bleek eerder dat het aantal voor- en tegenstanders van bouwen in de Sloterplas ongeveer gelijkwaardig is verdeeld.