Stadsbestuur dwarsboomt plan oud-eigenaren Slotervaart

Met een beroep op het algemeen belang begint de gemeente een procedure om het recht van erfpacht, horende bij het Slotervaartziekenhuis, in te trekken. Daarmee komen de grond en het gebouw volledig in handen van de gemeente. De erfpachter zal vervolgens schadeloos worden gesteld op basis van de Onteigeningswet.



Dit staat in een brief aan de gemeenteraad die wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) donderdagmorgen heeft verstuurd. Met de ingreep wil ze het plan voorkomen waarmee vastgoedbedrijf Zadelhoff en de oud-eigenaren afgelopen vrijdag mee naar buiten kwamen.



Zadelhoff wil 45 miljoen euro lenen aan de oud-eigenaren, onder wie de zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer. Met dat geld kunnen zij een faillissementsakkoord sluiten met alle schuldeisers van het ziekenhuis, onder wie uitkeringsinstantie UWV, huisbankier ING en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Zij zouden voor de volle honderd procent hun geld terugkrijgen.



Daarop zou, aldus het plan, het faillissement kunnen worden beëindigd en zou de eigendom van het gebouw weer bij Winter en de andere aandeelhouders belanden. Zij zouden het gebouw willen verhuren aan zorgpartijen en er tevens woningen willen realiseren voor medisch personeel.



Verzet

In de Tweede Kamer en de gemeenteraad riep de mogelijke rentree van Winter verzet op. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen noemde het gisteren 'onverteerbaar als Loek Winter en de andere oud-aandeelhouders die een grote rol hadden in het faillissement er alsnog met winst van door gaan'.



Als het aan de wethouders Van Doorninck en Simone Kukenheim (Zorg) ligt, zal dat niet gebeuren. Met de ingreep wil ze verzekeren dat het gebouw een voorname rol blijft spelen op het gebied van zorg. 'Commerciële vastgoedpartijen lijken posities in te nemen en/of doen biedingen aan de curator, op basis van de onterechte aanname dat de gemeente de realisatie van andere, commerciële functies zonder meer zal faciliteren,' schrijft de wethouder.



Ook moet haar ingreep het conflict beslechten tussen de gemeente en de curator. Die staat volgens Van Doorninck op het standpunt dat hij het pand niet te koop hoeft aan te bieden aan de gemeente, in weerwil van een voorkeursrecht dat het college eerder al op het pand vestigde. De curator meent dat dit recht hem belemmert in het verkrijgen van een zo hoog mogelijk bedrag voor het gebouw, waarmee hij de schuldeisers kan betalen.