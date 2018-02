Stadionplein gaat Johan Cruijffplein heten

Wanneer de nieuwe naam ingaat, is nog niet bekend. Zodra de straatnaamborden er hangen, wordt gekeken naar een passend moment om de naam te onthullen. Bewoners en bedrijven zijn met een brief op de hoogte gesteld dat zij binnenkort op een plein met een andere naam komen te wonen.



Johan Cruijff Arena

Het omdopen van de Arena tot Johan Cruijff Arena laat ondertussen nog steeds op zich wachten. De Arena, Ajax en de gemeente Amsterdam stelden april vorig jaar een intentieverklaring op waarin werd afgesproken het stadion van Ajax de naam van de legendarische nummer 14 te geven.



De naamswijziging bleek volgens de gemeente ingewikkelder te zijn dan gedacht. Vanwege de complexiteit lukte het daarom niet dit voor 2018 af te ronden, tot teleurstelling van de familie Cruijff. Wanneer dit wel gaat lukken, is nog onduidelijk.



Overigens is er wel al langer een Johan Cruijffbrug in Amsterdam. In Park De Meer in de Watergraafsmeer draagt een niet al te imposant bruggetje al sinds 2005 de naam van de voetballer.