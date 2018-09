Stadionplein definitief niet vernoemd naar Cruijff

Het college van burgemeester en wethouders gaat op zoek naar een nieuwe locatie 'die passend is om Johan Cruijff, wegens zijn grote maatschappelijke diensten, te vernoemen,' laat de gemeente zaterdag weten. In de nieuwe procedure worden omwonenden, en ook de familie Cruijff betrokken.



Tegen de naamsverandering van het Stadionplein was veel weerstand van omwonenden die zich niet gekend voelden in het aanvankelijke besluit van het college. Ook zouden er veel procedurefouten zijn gemaakt. De familie Cruijff noemde daarop alle ophef 'erg vervelend'.



Ongelukkig

Nu stelt de gemeente dat de besluitvorming 'ongelukkig' was doordat het voor iedereen als een verrassing kwam. De commissie die gaat over de naamgeving in openbare ruimten had bovendien negatief geadviseerd over de locatie Stadionplein, en dat wist het college weer niet.



'Het stadsbestuur heeft er in 2017 voor gekozen om op zoek te gaan naar een permanent eerbetoon voor Johan Cruijff. Verschillende ambtenaren zijn met die opdracht aan de slag gegaan. Ambtenaren handelden in opdracht van hun directie en in lijn met de wensen van het bestuur. Het mag duidelijk zijn dat de procedure rommelig is verlopen door een opeenstapeling van slordigheden en onhandige formuleringen,' aldus de gemeente in een reactie.



Enthousiasme

'De huidige burgemeester sprak deze week met een aantal betrokken ambtenaren. Uit die eerste gesprekken blijkt geen enkele kwade opzet bij het opstellen van de verschillende teksten. Wel blijkt uit de gesprekken dat ambtenaren en bestuur in hun enthousiasme te weinig hebben stil gestaan bij de zorgvuldigheid van de procedure. Bestuurders zijn altijd verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen. De burgemeester spreekt op korte termijn met meer betrokkenen om te kijken hoe de procedure in te toekomst kan worden verbeterd.'