Stadhuis buigt zich over vastgezette ‘illegaal’ Daniël Buter

Daniël Buter zit al twee weken in de gevangenis. Beeld privearchief

“Het is duidelijk dat deze zaak totaal absurd is. Er is fout op fout gestapeld, en een jonge jongen is daar nu de dupe van,” zegt Roosma. “Hij zit niet alleen in de gevangenis, maar loopt ook nog het risico op uitzetting. Dat is afschuwelijk. Je kunt je niet voorstellen hoe dat voor iemand moet zijn.”

Buter is een geboren en getogen Amsterdammer, die op zijn derde bij zijn opa en oma werd achtergelaten door zijn ouders, beide van Dominicaanse komaf. Door fouten van zijn ouders en de gemeente kreeg Buter daarna nooit een eigen paspoort. Dat leverde nooit problemen op, totdat hij een paspoort nodig had om zich in te schrijven voor een hbo-studie.

Toen bij die aanvraag bleek dat Buter geen Nederlandse papieren heeft, maakte de gemeente een melding bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Nadat Buter op advies van zijn advocaat niet verscheen bij een gesprek met de IND werd hij als illegaal opgepakt en vastgezet. Pas in februari komt zijn zaak voor de rechter. Die bepaalt of hij wordt uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, een land waar hij nooit is geweest en niemand kent.

Heftig

Roosma wil weten wat Amsterdam kan doen om Buter zo snel mogelijk vrij te krijgen, maar ook hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. “Het zijn ambtenaren van de gemeentelijke basisadministratie die de IND hebben ingeschakeld. Dat vind ik tamelijk heftig. Ik hoop dat in het vervolg beter wordt gekeken naar hoe zoiets opgelost kan worden.”

Roosma zegt er vanuit te gaan dat de burgemeester contact opneemt met de verantwoordelijk staatssecretaris om de zaak te bespreken. De woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat weten dat de zaak haar ‘bijzondere aandacht heeft’. “We zijn er op het stadhuis druk mee bezig.”

Een petitie voor Buter is inmiddels meer dan 12.000 keer ondertekend.