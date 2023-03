Stadgenoot waarschuwt duizenden huurders voor datalek

De persoonsgegevens van ongeveer 15.000 huurders van woningcorporatie Stadgenoot zijn mogelijk betrokken bij een datalek. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Het gaat om huurders die in het verleden voor één of meer tevredenheidsonderzoeken zijn uitgenodigd. Hun namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Het gaat niet om wachtwoorden, zegt Stadgenoot.

Stadgenoot heeft USP Marketing Consultancy – het marketingbureau dat verantwoordelijk is voor de onderzoeken – opdracht gegeven het lek te onderzoeken. Ook zijn er maatregelen getroffen om het datalek te dichten en herhaling te voorkomen, zegt USP Marketing Consultancy. Stadgenoot heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Phishing

Door het lek kunnen huurders geconfronteerd worden met nepbrieven, zogeheten phishingberichten (zoals e-mails, sms’jes of WhatsAppberichten) of telefoontjes die afkomstig lijken te zijn van bekenden of bedrijven. Er wordt benadrukt dat mails van Stadgenoot altijd eindigen op @stadgenoot.nl, en dat Stadgenoot nooit om bankgegevens, pincodes of wachtwoorden vraagt. Ook zet Stadgenoot geen links in e-mails die niet naar de eigen omgeving (eindigend op stadgenoot.nl) gaan.

Eerder deze week werden ongeveer 780.000 klanten van de Nederlandse Spoorwegen gewaarschuwd dat hun persoonsgegevens mogelijk betrokken zijn bij een datalek. Ook VodafoneZiggo waarschuwt klanten voor een datalek bij hun marktonderzoeker.

