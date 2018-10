Stadgenoot sloopt, bouwt en renoveert in Nieuw-West

Midden in de kredietcrisis nam woningcorporatie Stadgenoot een cruciaal besluit. De bouwkranen in Nieuw-West stonden er werkeloos bij. Het grootste stadsvernieuwingsproject van Europa was piepend en krakend tot stilstand gekomen.



Bouwputten en braakliggende veldjes bleven onaangeroerd liggen. De oude bewoners waren veelal vertrokken. "Toen, in 2012, zijn wij een huizenblok in de Bakemabuurt gaan renoveren," zegt Yorick Meefout (43), ontwikkelingsmanager van Stadgenoot.



"De eerste keer dat we in zo'n portiekwoning kwamen zag ik het al," aldus Meefout.