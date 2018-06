Stadgenoot legt zonnepanelen op 7000 woningen

Als je dan zes ton weghaalt, stop dat dan in de opleiding van dit soort vakmensen

Het heeft Brester geërgerd dat oud-wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) de corporaties afgelopen voorjaar meende te moeten straffen voor hun trage start met zonnepanelen door ze zes ton subsidie af te pakken. "Als je dan zes ton weghaalt, stop dat dan in de opleiding van dit soort vakmensen."



Stadgenoot verwacht al dit jaar ruim duizend woningen te voorzien van zonnepanelen, om te beginnen in Zuidoost. Daarna wil de corporatie snel doorgroeien naar rond de zevenduizend woningen met zonnepanelen rond 2020, zegt Jonna Zwetsloot, projectleider duurzaamheid. Vooralsnog wordt op slechts enkele honderden Stadgenootwoningen zonne-energie opgewekt.



Averechts effect

Met een lagere belasting op elektriciteit en een tot 75 procent hogere belasting op gas willen het kabinet en de belangengroepen die praten over een klimaatakkoord stimuleren dat meer huizen van het gas af gaan. Maar voor de investeringen in groene stroom kan deze verschuiving volgens Brester averechts uitpakken.



De variabele kosten voor elektriciteit gaan omlaag, redeneert Brester. Per kilowattuur gaan we minder betalen. Het gevolg is meteen dat het rendement van investeringen in het opwekken van wind- en zonne-energie kleiner wordt.