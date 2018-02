Stad wil vergunningsplicht voor dieren bij evenementen

Op dit moment kunnen organisatoren van kleine, eendaagse evenementen met dieren in Amsterdam nog ­volstaan met een melding. Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens stelt de gemeenteraad voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo aan te passen, dat alle activiteiten met dieren vergunningplichtig worden.



Ontmoedigingsbeleid

De maatregel is bedoeld om beter zicht te krijgen op het aantal evenementen met dieren in de stad. Ivens: "Als dieren voor vermaak worden ingezet, kan dat niet zonder dat het welzijn aan regels hoeft te voldoen. Met deze vergunningplicht kunnen we ook controleren of de dieren goed worden verzorgd."



Amsterdam voerde het afgelopen jaar al een ontmoedigingsbeleid. De stadsdelen kregen opdracht organisatoren die zich melden met een activiteit met dieren, te wijzen op het beleid van de stad om dierenleed zo veel mogelijk te voorkomen. Verhuurders van dieren in het land kregen een brief van de gemeente met het verzoek hun diensten niet in Amsterdam aan te bieden.