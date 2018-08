Stad verleent 1700 vergunningen aan rondleiders

52 In april en mei zijn 52 gidsen aan­gesproken, hebben vijf daarvan een waarschuwing gekregen en zijn twee rondleidingen gestaakt.

Tot dusverre is het aantal sancties nog laag. In 5 maanden zijn 5 ­boetes uitgedeeld, van 190 euro. "Dat is niet veel, maar wil niet zeggen dat het niet goed gaat," aldus de woordvoerder.



Overtredingen

Gidsen die de regels over­treden, krijgen in eerste instantie een waarschuwing. Als zij daarna hun rondleiding afbreken, hun groep ­opsplitsen of op een plek gaan staan waar ze niets blokkeren, krijgen ze geen boete.



In april en mei zijn 52 gidsen aan­gesproken, hebben 5 een waarschuwing gekregen en zijn 2 rondleidingen gestaakt. Volgens de gemeente is het aantal grote groepen afgenomen en houden gidsen van de overgebleven groepen zich aan de regels.



Kock wil de regels snel evalueren en kijken of extra maatregelen nodig zijn, zoals uitbreiding van het gebied waarvoor een vergunning nodig is, of invoering van tijdvensters.