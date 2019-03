Stad verbiedt rondleidingen op de Wallen

Koekeloeren bij de hoeren', de 'Wallentour met meesteres Lola' en de 'rondleiding met Ouwe Hoeren', het gemeentebestuur maakt 1 januari 2020 een einde aan deze tours over de Amsterdamse Wallen. Ook de historische, culinaire en alcoholische rondleidingen gaan tot het verleden behoren. Dat maakt wethouder Udo Kock (D66) vandaag bekend.



Op het Oudekerksplein, hartje Wallen, staan gemiddeld tien groepen per uur stil, ofwel 1014 per week. Dat kan oplopen tot dertig groepen per uur in drukke tijden. Het record is 48 groepen in één uur.



De overlast die deze groepen veroorzaken, is een belangrijke reden voor de nieuwe maatregelen. "We vinden het ook niet meer van deze tijd dat mensen naar sekswerkers koekeloeren," aldus Kock. De zuiptours langs kroegen, de zogenoemde pubcrawls, gaan ook vallen onder dit verbod.



Begijnhof

Sinds eind vorig jaar geldt al een aantal restricties voor rondleidingen op de Wallen. Zo moeten gidsen nu een ontheffing hebben; inmiddels zijn er 1600 verleend. De tours mogen ook niet meer doorgaan na elf uur 's avonds. Op 1 april gaat de nieuwe avondlimiet van 19.00 uur in.



De rondleidingen buiten de Wallen mogen niet meer stilstaan op drukke punten, zoals bruggen en voor winkels. De maximale omvang van een groep is nu twintig deelnemers. Op 1 januari gaat dit terug naar vijftien personen. Ook komt een verbod op het ronselen van toeristen voor gratis rondleidingen, waarbij ze aan het eind van de tour een fooi dienen te betalen.



Het college breidt de restricties voor rondleidingen uit naar het hele centrum. Tot dusverre golden ze alleen op de Wallen, maar sinds de invoering is sprake van een waterbedeffect: gidsen wijken uit naar plekken in de binnenstad die nog vrij zijn van regels. Op het Begijnhof is het bijvoorbeeld extra druk.



Udo Kock wil deelnemers aan rondleidingen belasten. Zij gaan een zogenoemde vermakelijkhedenretributie betalen, die ook geldt voor tourbussen.



Volgens Kock blijkt uit cijfers dat de overlast iets is afgenomen door de restricties die sinds eind vorig jaar gelden. "Dat is fijn, maar ook nog onvoldoende," zegt hij. "Nog altijd ervaart twee derde van de Wallenbewoners overlast." Dat was in 2017 nog 83 procent.



Overlast

Van de ondernemers heeft 61 procent last van rondleidingen, dat was 65 procent. Ruim vier vijfde van de sekswerkers geeft aan dat rondleidingen slecht zijn voor hun omzet.



Ook buiten de Wallen ervaart een ruime meerderheid van de Amsterdammers overlast door grote groepen en drukte. Rond het Begijnhof is dat meer dan 80 procent.