Stad trekt miljoenen extra uit om jongeren na crisis weer aan werk te helpen

Complete sectoren, waaronder de horeca, werden lamgelegd door het coronavirus. In de eerste drie kwartalen van 2020 was de jeugdwerkloosheid 8,5 procent, een stuk hoger dan de 6,5 procent van 2019. Beeld ANP

Het stadsbestuur komt met een uitgebreid pakket aan maatregelen om de door de corona-lockdown snel aangewakkerde jeugdwerkloosheid aan te pakken. Wethouder Rutger Groot Wassink (Werk) heeft alleen al voor dit jaar 4 miljoen euro extra uitgetrokken.

De extra investeringen komen bovenop het reguliere budget dat Amsterdam uittrekt tegen jeugdwerkloosheid van 8 miljoen. Groot Wassink wil daarmee zoveel mogelijk jongeren aan het werk helpen of houden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ‘jobhunters’ die werkgevers benaderen en jongeren kunnen werkervaring opdoen door stages, een Startersbeurs of bij de Werkbrigade van de gemeente. Voor een ander deel is het de beste oplossing om weer naar school te gaan.

Bij de aanpak wordt teruggegrepen op het recept waarmee de jeugdwerkloosheid de afgelopen jaren werd teruggedrongen, door laagdrempelige, persoonlijke begeleiding bij de jongerenpunten in de wijken en online-informatie.

Door de corona-lockdown spoot de jeugdwerkloosheid vanaf maart vorig jaar omhoog. In de horeca, maar ook in de schoonmaak, cultuur, recreatie en winkels werden vanwege het coronavirus hele bedrijven lamgelegd waardoor juist voor jongeren veel werkgelegenheid verdween. In de vijf maanden die volgden waren in Amsterdam bijna zesduizend jongeren minder aan het werk dan daarvoor.

Flexbanen

Daarmee was in het tweede en derde kwartaal bijna 10 procent van de jongeren tussen 15 en 27 jaar werkloos in Amsterdam. Na de zomer veerde de economie weer op waardoor het aantal werkende jongeren weer met 2300 steeg. Over de eerste drie kwartalen van 2020 kwam de jeugdwerkloosheid op 8,5 procent - een stuk hoger dan de 6,5 procent van 2019.

“Jongeren zijn in hoge mate afhankelijk van flexbanen. Daarom zijn ze vaak als eerste de sjaak,” zegt Groot Wassink. Over de laatste maanden zijn nog geen cijfers, maar de wethouder vreest dat het met de jeugdwerkloosheid in de tweede lockdown niet veel beter gesteld is, eerder slechter. “Mogelijk komen we nu in de eerste twee kwartalen van dit jaar zelfs op 10 of 12 procent.”

De gevolgen van de coronacrisis zijn bovendien oneerlijk verdeeld. In de cijfers van bijstand en WW is de toename nog het grootst bij middelbaar en lager opgeleide jongeren in Zuidoost, Nieuw-West en Noord, schrijft Groot Wassink aan de gemeenteraad in een brief met maatregelen. Onder jongeren met een migratieachtergrond was het verlies van werk nog het grootst van allemaal.

Anders dan in voorgaande jaren is jeugdwerkloosheid niet meer iets dat helemaal voorbij gaat aan hogeropgeleide jongeren. Het kost afgestudeerden meer tijd om werk te vinden. Maar deze groep weet zich ook weer sneller te ontworstelen aan een uitkering. Goed mogelijk, schrijft Groot Wassink, dat ze hun lager opgeleide leeftijdgenoten dan weer in de weg zitten. Nu werkgevers het personeel voor het uitkiezen hebben speelt discriminatie een grotere rol, evenals verdringing door hoger opgeleiden die genoegen nemen met ander werk.

Verloren generatie

In de stukken die Groot Wassink naar de gemeenteraad heeft gestuurd wordt gevreesd voor de langetermijneffecten van de coronacrisis waardoor een verloren generatie kan ontstaan. Maar ten opzichte van de vorige grote crisis valt de jeugdwerkloosheid nog mee. In 2013 was 13,3 procent van de Amsterdamse jongeren werkloos.

Groot Wassink hoopt nog steeds dat de cijfers niet zo hoog oplopen. Als de kwetsbaarste mensen zijn gevaccineerd, kan de economie misschien weer snel van het slot. Dat veel jongeren na de zomer meteen weer werk vonden, geeft reden tot enig optimisme.

Maar zeker is ook dat werkgevers zo onderhand aan het einde van hun latijn zijn. “De steunpakketten voor bedrijven voorkomen nu nog veel werkloosheid, maar dit gaat niet eindeloos goed.” Vandaar ook dat Groot Wassink zich schrap zet met extra begeleiding voor jongeren die langs de kant komen te staan. “Ik wil gewoon helemaal klaar staan. Want het kost jaren om een slechte start in te lopen. Je weet één ding zeker: hoe langer ze zonder werk zitten, hoe moeilijker het wordt om ze weer aan de slag te krijgen.”