Stad treedt toe tot schuldeiserscoalitie: meer rust om schulden af te betalen

Beeld Getty Images

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in Amsterdam is in 2020 met 12 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ruim 10 procent van de Amsterdamse huishoudens zit met rekeningen die zij niet kunnen betalen.

Om die schuldenlast terug te dringen heeft gemeente Amsterdam zich aangesloten bij de zogeheten schuldeiserscoalitie, een initiatief van 22 par­tijen, met onder andere Bol.com, KPN, Ymere en Achmea. Klanten die schulden bij hen hebben, worden volgens een ethisch manifest geholpen. Het idee is dat de partijen klanten proactief helpen, zodat betalingsachterstanden niet verder op­lopen. Het is ook de bedoeling dat partijen van elkaar leren en onderling overleg voeren. Zo werkt de gemeente Amsterdam aan simpelere brieven. Private partijen zouden die als voorbeeld kunnen gebruiken. Ook de gemeente Rotterdam heeft zich aangesloten bij de coalitie.

Nog nooit werkten private bedrijven en de overheid zo nauw samen in de strijd tegen ­armoede. Wethouder Marjolein Moorman (Armoede) zegt dat het een belangrijke stap is om tot een ‘sociaal incassobeleid’ te komen. “Voor Amsterdammers die moeite hebben om rekeningen te betalen willen we bijvoorbeeld vaker coulante betalingsregelingen treffen en incassoactiviteiten opschorten als dat nodig is.”

Zonder stress

De gemeente kan bijvoorbeeld stoppen met het sturen van brieven en aanmaningen, om iemand de kans te geven zonder stress zijn zaken op een rijtje te krijgen met de schuldhulpverlening. In die tijd lopen boetes en kosten ook niet verder op. Moorman: “Op zo’n moment is het extra ­belangrijk dat we samenwerken met andere schuldeisers. Want de Amsterdammer heeft daar pas echt wat aan, als álle aanmaningen van álle schuldeisers stoppen.”

Amsterdam zet sinds enkele jaren nieuwe maatregelen in om armoede te bestrijden. Zo werken sinds 2018 de afdelingen Armoede en Belastingen binnen de gemeente beter samen. Daardoor komen Amsterdammers met een laag inkomen automatisch in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen zonder dat zij een verzoek hoeven in te dienen. In 2018 kregen zo 3293 Amsterdammers automatisch kwijtschelding. Het afgelopen jaar werd van 5530 Amsterdammers op deze manier de gemeentebelasting kwijtgescholden.

Het is de bedoeling dat deze aanpak de komende jaren wordt doorgezet om meer Amsterdammers die er recht op hebben te bereiken. Bijvoorbeeld de 40.452 Amsterdammers die in de bijstand zitten en weinig spaargeld hebben, of ouderen met een onvolledige AOW.

Pauzeknop

De gemeente voerde vorig jaar ook de zogenoemde pauzeknop in: bij Amsterdammers die hulp inschakelen, worden schulden nu bevroren zodat die niet tot problematische hoogte oplopen. Vaak duurt het anderhalf jaar voordat de dossiers op orde zijn en het hulpprogramma met bijbehorende schuldsanering aanvangt – in de tussentijd stromen de aanmaningen en incasso’s anders gewoon binnen.

Moorman bereikte daarvoor overeenstemming met de belangrijkste schuldeisers, zoals woningcorporaties, energiebedrijven en de telecomsector. Zij zijn akkoord om (delen van) de schulden direct te bevriezen als een Amsterdammer zich meldt voor hulp.

Amsterdammers met kleinere schulden – tot 5000 euro – kunnen voor dit bedrag direct een lening afsluiten bij de Kredietbank, waarmee ze in één keer hun schuld aflossen. De lening bij de Kredietbank betalen ze in termijnen af en tegen een lagere rente: 3 procent. Moorman hoopt met deze maatregelen ‘schuldenrust’ te bieden en te voorkomen dat mensen voor de rest van hun leven moeten afbetalen.