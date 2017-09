Stad test betaalmiddel 'Makkie' voor vrijwilligers

1700 uitkeringsgerechtigden ontvangen deze week een brief waarin de Makkie wordt geïntroduceerd. Bewoners wordt gevraagd of zij zich op willen geven voor vrijwilligerswerk als ze in ruil daarvoor Makkies krijgen: een alternatief betaalmiddel waarmee zij producten kunnen kopen bij winkels in de buurt of korting krijgen.



De pilot is bedoeld voor uitkeringsgerechtigde Amsterdammers die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Vaak gaat het om gezinnen die in de schuldsanering zitten of die professionele begeleiding krijgen.



Moeilijke groep

"De Makkie moet die groepen activeren en een beetje uit hun schulp helpen," zegt Rick Vermin, dagelijks bestuurder bij stadsdeel Oost, dat de pilot introduceerde. Er is niet direct hoop dat de drempel naar betaalde arbeid wordt verlaagd. Vermin: "Dit is een moeilijke groep, dus we zijn blij met elk stapje vooruit."