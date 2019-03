Stad stelt maximum aan prijzen koopwoningen middensector

Amsterdam heeft al regels vastgesteld om middeldure huur middelduur te houden en voegt daar nu voorwaarden aan toe voor de koopmarkt. De maximale verkoopprijs voor huizen in de middensector zal liggen tussen de 175.000 en 297.000 euro, maakt wethouder Laurens Ivens vandaag bekend. Meer maatregelen liggen in het verschiet om beleggers te dwarsbomen.



"We gaan inderdaad ingrijpen. Want de middeninkomens redden het niet op de vrije markt. Tegen de tijd dat nieuwbouwhuizen worden opgeleverd, zijn de prijzen alweer geëxplodeerd."



Het risico op speculatie is groot. Kopers die een huis voor 297.000 euro kopen, kunnen dat voor een veel hogere prijs doorverkopen. "Daar zou ik graag iets tegen doen, maar we hebben de juiste smaak niet gevonden."



Een antispeculatiebeding is volgens Ivens niet effectief. Mensen die willen scheiden, komen in problemen en handhaving is lastig. Wel stelt de wethouder de eis dat eigenaren hun huis alleen aan natuurlijke personen doorverkopen en niet aan bv's.