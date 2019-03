Stad steekt 23 miljoen in aanpak lerarentekort

De gemeente introduceert verder een Amsterdamse teambeurs, een nieuwe vorm van de door de Rekenkamer bekritiseerde lerarenbeurs, waarbij lerarenteams samen worden bijgespijkerd. In tegenstelling tot de lerarenbeurzen zal de gemeente nu controleren of de teams hun doelen behalen. "Je moet laten zien dat het wat oplevert," aldus Marjolein Moorman.



Bonus

Voor de plannen is 5,8 miljoen euro per jaar beschikbaar, ruim 23 miljoen voor de periode 2019-2023. Er is jaarlijks een miljoen minder beschikbaar dan in de periode 2014-2018. Toch ontbreekt de meest voor de hand liggende maatregel: een grotestedenbonus. Juist in een stad als Amsterdam, waar wonen en leven duurder is dan in de rest van het land, wreekt het zich dat de salarissen van docenten in het basisonderwijs achterblijven op dat van hun collega's in het voortgezet en middelbaar onderwijs. "Ik zou het graag willen, maar ik krijg er het geld niet voor vanuit Den Haag," zegt Moorman.



Het ministerie van OCW heeft 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van het Amsterdamse lerarentekort. "Met een grotestadsbonus zou ik het salaris van alle leraren moeten bijplussen en daar hebben we de middelen niet voor."



