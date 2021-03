Stad schrapt windmolens bij IJburg

Protest tegen de komst van windmolens bij IJburg. Beeld Amaury Miller

Het stormachtige protest op IJburg tegen de komst van windturbines heeft zijn uitwerking niet gemist. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) heeft de ‘zoekgebieden’ met mogelijke locaties voor windturbines kleiner en specifieker gemaakt. Daarmee is de kans dat ze voor de kades van IJburg verrijzen minimaal. Ook de zoekgebieden bij het groen van de Amstelscheg, de Gaasperplas en bedrijventerrein Amstel III bij Zuidoost vallen af.

Het schrappen van het ene zoekgebied betekent dat de windturbines op andere plekken een stap dichterbij zijn gekomen. Dan gaat het vooral om de A10-Noord, de Noorder IJplas en de Diemerscheg, het groen tussen Zuidoost, Weesp en Driemond. Deze plekken zijn gepromoveerd tot ‘voorkeursgebied’, omdat het stadsbestuur verwacht dat windmolens hier de grootste kans van slagen hebben.

Overigens blijft IJburg niet helemaal buiten schot. Dieper het IJmeer in, minstens 1 kilometer van waar nu woningen zijn, is een ‘voorkeursgebied’ gepland voor een tot drie extra grote turbines van ongeveer 200 meter hoog. Deze staan dicht bij het toekomstige Strand­eiland, een nieuw eiland voor 8000 woningen dat over een paar jaar bebouwd gaat worden.

Ruimte om te schrappen

Verder blijft het water rond IJburg een reservegebied voor het geval in de voorkeursgebieden te weinig plek blijkt. Die kans lijkt niet erg groot. Het stadsbestuur wil minstens 50 megawatt aan windenergie erbij, zo’n zeventien windturbines. Daarvan komt vermoedelijk de helft in de haven.

Langs ringweg A10 bij Noord, parallel aan de hoogspanningskabels, wordt gedacht aan drie tot zes turbines, net als in de Diemerscheg. Bij de Noorder IJplas wordt de bouw van drie windmolens voor mogelijk gehouden. Verder denkt de stad aan losse molens bij Science Park en rond Zuidoost bij Knooppunt Holendrecht en waterzuivering Weesperkarspel. In de voorkeursgebieden lijken ongeveer 35 plekken geschikt voor een windmolen – meer dan genoeg dus. Er is daardoor ruimte om plekken te schrappen als blijkt dat windmolens daar te veel geluidshinder of schade aan de natuur veroorzaken.

Vooral op IJburg, maar ook in Noord werd fel geprotesteerd vanwege de impact op de natuur en het uitzicht en vanwege de geluidsoverlast, die bovendien gezondheidsproblemen met zich mee zou kunnen brengen. Van Doorninck is geschrokken van de hevigheid van het protest, maar ontkent dat dit een rol heeft gespeeld bij het besluit IJburg grotendeels te schrappen als mogelijke locatie. Daarvoor is gekozen vanwege de impact op de natuur en de vele woningen op korte afstand, zegt de wethouder. “Als we naar de hardste schreeuwers hadden geluisterd, was héél IJburg geschrapt.”

Stormachtig protest

Het stormachtige protest kreeg zelfs een rol in de campagne voor de Kamerverkiezingen. VVD-lijsttrekker en premier Mark Rutte noemde het als voorbeeld van de extra klimaatambities van GroenLinks en D66, die zelfs de achterban van die partijen op IJburg te gortig worden.

In een interview met Het Parool slaat Groen­Linkswethouder Van Doorninck terug. Ze voelt zich in de steek gelaten door het kabinet. De windmolenplannen komen voort uit de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord dat het kabinet in 2019 sloot. Een door het kabinet beloofde voorlichtingscampagne over de noodzaak meer windmolens te bouwen op land is er nooit gekomen, zegt Van Doorninck. “Ik voel me in de kou gezet als de premier zegt dat wij voor de troepen uitlopen. Wij voeren zijn Klimaatakkoord uit, zonder de ruggensteun die vanuit Den Haag was beloofd.”