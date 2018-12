Stad onnodig lang in het donker

86% 86 procent van de meldingen van defecte straatverlichting is vorig jaar binnen 15 werkdagen opgelost

Amsterdam telt naar schatting 150.000 'lichtpunten'. Jaarlijks worden er circa 14.000 storingen gemeld. Afgelopen jaar is 56 procent van alle meldingen van defecte straatverlichting binnen vijf werkdagen opgelost en 86 procent binnen vijftien dagen.



Behalve de aannemers treft ook de gemeente blaam, blijkt uit het schrijven van Dijksma. Een nieuw registratiesysteem dat is ingevoerd voor overlastmeldingen blijkt in de praktijk niet altijd goed te werken waardoor meldingen niet direct op de goede plek terechtkomen. In de helft van de gevallen lopen reparaties om die reden vertraging op.



Volgens Vroege is er sprake van een structureel probleem. "Blijkbaar lukt het ons niet om een meldingssysteem op te zetten dat simpel is en gewoon werkt. Ondertussen brandt op veel plekken de straatverlichting niet, just in deze donkere tijden. Dit moet op korte termijn echt worden verbeterd."