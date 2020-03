Stad moet volledig op de schop als Amsterdam klimaatdoelen wil halen

Dat Amsterdam zijn klimaatdoelen van 2030 haalt is allerminst een gelopen race. Ze vergen ‘miljarden’ aan investeringen en zullen veel overhoop halen in Amsterdam, zo niet alles.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) noemt het de grootste overgang sinds de Industriële Revolutie. De ‘Routekaart’ die zij vrijdagmorgen presenteert voor de overgang op duurzame energie laat er geen twijfel over bestaan: de stad gaat volledig op de schop.

Becijferd wordt dat uiteindelijk 10 procent van de stad tegelijk opengebroken ligt voor de infrastructuur die nodig is, zoals extra elektriciteitskabels en warmtenetten. De operatie om alle woningen beter te isoleren en van het gas te halen vergelijkt ze met de stadsvernieuwing van de jaren zeventig en tachtig.

Het vergt ‘miljarden’ aan investeringen. “Maar het kan,” zegt Van Doorninck. Die conclusie trekt ze uit de doorrekeningen die adviesbureau CE Delft heeft gemaakt van de Amsterdamse klimaatplannen. Amsterdam heeft de lat hoger gelegd dan de rest van het land en zet voor 2030 in op 55 procent minder broeikasgassen dan in 1990. Volgens CE Delft komt de stad uit op 48 procent, maar net iets minder dan de klimaatdoelen voor heel Nederland.

Ook die 55 procent is ‘binnen bereik’, concludeert Van Doorninck. Daar is overigens wel wat op af te dingen. Als CE Delft alleen uitgaat van beleid dat daadwerkelijk is aangenomen door de gemeente en de rijksoverheid, komt de stad in 2030 niet verder dan 21 procent.

CO2 opslaan

Dat succes allerminst verzekerd is, blijkt ook uit de maatregelen waar het meest van wordt verwacht. Daarbij zijn bekende plannen: alleen nog uitstootvrije auto’s in de stad, duizenden woningen die van het aardgas af gaan. Een derde klapper moet komen van het plan van afvalenergiebedrijf AEB om de CO2 die vrijkomt bij de afval­ovens af te vangen en op te slaan onder de zeebodem. Al in 2025 zou het zover moeten zijn. Probleem: AEB ging deze zomer langs de rand van de afgrond en de gemeente wil het bedrijf verkopen. Wil een eventuele koper dan meteen een slordige 120 miljoen extra investeren in CO2 -opslag?

‘Geen vrolijk feestje’

Van Doorninck rekent erop dat het nieuwe AEB zal investeren in deze nieuwe techniek als die – met subsidie – rendabel wordt. Eigenlijk precies om de reden waarom zij verwacht dat andere bedrijven, woningcorporaties en Amsterdammers zullen investeren in zonnepanelen, woningisolatie en energiebesparing, gewoon omdat het inmiddels lucratief is. Wel wil ze huiseigenaren en vve’s daarbij ontzorgen, bijvoorbeeld door een app met een concreet stappenplan voor wie zonnepanelen wil.

Het is de bedoeling dat op de helft van alle geschikte daken in 2030 zonnepanelen liggen en in 2040 op alle daken die daarvoor geschikt zijn. Met ook windmolens, veel meer elektriciteitshuisjes en misschien zelfs boorputten voor geothermie ziet de stad er straks totaal anders uit. “Het is een gigantische operatie,” erkent Van Doorninck. “Het zou onzin zijn om te denken dat de energietransitie een vrolijk feestje is.”

Toch denkt ze dat er breed draagvlak voor is en blijft onder Amsterdammers, ook al omdat de gevolgen van de klimaatverandering zich al aandienen door extremer weer. “Niks doen kost meer, zowel in leefbaarheid als de in de portemonnee.”