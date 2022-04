Stad lijkt iets meer grip te krijgen op aanpak illegale vakantieverhuur

Beeld Getty Images/500px

Illegale onderhuur, hennepkwekerijen, drugspanden, woningen waarin prostitutie plaatsvindt of appartementen die alleen voor vakantieverhuur worden gebruikt: het is de gemeente vorig jaar gelukt om 1399 woningen na handhavingsacties weer ‘legaal bewoond’ te maken.

Dat staat in een vandaag verschenen rapport over woonfraude. De cijfers zijn overigens vergelijkbaar met voorgaande jaren. In 2020 ging het om 1400 woningen, in 2019 waren het er 1307.

Opvallend is wel dat vorig jaar veel minder boetes zijn uitgedeeld voor woonfraude dan in voorgaande jaren. In 2021 ging het om 1,7 miljoen euro, terwijl in 2020 nog voor 4,2 miljoen euro werd beboet en het in 2019 zelfs om 8,5 miljoen euro ging.

Verantwoordelijk wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) verklaart de terugval door de ‘aanzienlijke daling’ van de toeristische verhuur. Normaliter is dat voor de gemeente de grootste taak als het aankomt op meldingen en controles. Maar waar ze in 2019 nog 1082 meldingen binnenkreeg, waren het er vorig jaar slechts 403, doordat vakantiegangers wegens de coronacrisis wegbleven.

Registratieplicht

Wat echter ook meespeelt is dat sinds 1 april vorig jaar een registratieplicht geldt voor vakantieverhuur. Airbnb en Booking hebben inmiddels alle woningen verwijderd van hun website die niet aan de nieuwe regels voldoen. Bovendien blokkeren ze huizen die aan de grens van 30 dagen vakantieverhuur zitten. Je kunt voorzichtig concluderen dat Amsterdam na jarenlang gedoe iets meer grip krijgt op de vakantieverhuur.

Het grootste aantal meldingen ging vorig jaar over illegale onderhuur – ongeveer anderhalf keer zoveel als in 2019. Wedemeijer schrijft die toename toe aan het grotere aantal thuiswerkers. Illegale onderhuur en de ermee gepaard gaande overlast van buren vielen domweg meer op. Daarbij trokken eigenlijke huurders vaker weg tijdens de coronaperiode – waarop ze hun huis soms onderverhuurden zonder toestemming.

Miljoenen aan boetes nog onbetaald

De gemeente had de afgelopen jaren veel problemen met het innen van boetes en dwangsommen. Overtreders wachten over het algemeen eerst de incassoprocedures en eventuele rechtszaken af. Pas als het echt niet anders kan, maken ze het bedrag over, maar dan is al veel tijd verstreken.

Het heeft ertoe geleid dat de gemeente nog miljoenen aan boetes heeft openstaan – eind 2021 ging het om 8,8 miljoen euro. Wedemeijer zegt dat het ‘inningsproces’ inmiddels is versneld, waardoor dit in de toekomst beter moet gaan.

Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren meerdere maatregelen ingevoerd om de regie weer terug te krijgen op de woningmarkt. Een daarvan is de zelfwoonplicht, die ook sinds 1 april geldt. Huizenkopers zijn verplicht om hun gekochte huis zelf te gaan bewonen, als de woning een WOZ-waarde heeft tot 512.000 euro. De eerste vier jaar na aankoop mogen ze de woning niet verhuren.

Gerichte acties

Vanaf september wordt ook de ‘leegstandsverordening’ ingevoerd, waardoor ongebruikte huurwoningen verplicht in prijs omlaag moeten als die te lang leegstaan.

Daarnaast zal de gemeente de komende jaren vaker gerichte woonfraudeacties uitvoeren om de wooncrisis tegen te gaan. Op basis van signalen die de gemeente, woningcorporatie Rochdale en de politie kregen, werd in maart bij veertig woningen in de G-buurt in Zuidoost onderzoek gedaan. Het leidde tot dertien adressen waar woonfraude werd geconstateerd. Sociale huurwoningen werden illegaal onderverhuurd, veel woningen werden gebruikt voor illegale kamerverhuur en er was ‘overbewoning’. Ook werd een woning gebruikt als gebruikersruimte voor verslaafden.

De gemeente zal in het kader van Masterplan Zuidoost de komende jaren vergelijkbare acties blijven uitvoeren.