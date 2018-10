Stad krijgt meer zeggenschap over Johan Cruijff Arena

Dat zegt wethouder Udo Kock (deelnemingen) in een toelichting. De gemeente is nu eigenaar van 48 procent van de certificaten van aandelen, maar had feitelijk nauwelijks invloed op de beleidsbeslissingen die gemaakt werden binnen de Stadion Amsterdam N.V. Dat komt door de eigendomsstructuur die bij de bouw van het stadion was opgetuigd. Door de herziening daarvan krijgt de gemeente ook eindelijk dividend, zo'n drie ton per jaar.



De gemeente probeert al langer om de governance-stuctuur van de Johan Cruijff Arena te veranderen. "Bij benoemingen van de bestuurders of bij uitbreidingen van het stadion hadden we niets te vertellen", zegt Kock. "Terwijl het beleid van de gemeente is dat als we ergens een financieel belang hebben en risico lopen, we ook willen meebeslissen."



Stemrecht

De onderhandelingen hebben lang geduurd, volgens Kock omdat de stadiondirectie niet stond te juichen om de invloed in te leveren aan de andere aandeelhouders. Nu er een deal is krijgen de gemeente en Ajax stemrecht. De overige, veelal kleine aandeelhouders bestaande uit particulieren en bedrijven, worden vertegenwoordigd door de Stichting Administratiekantoor Stadion Amsterdam.



Eigenlijk wil Amsterdam het belang in het stadion terugschroeven naar nul. Dat doet Kock nu niet, om de andere aandeelhouders niet voor het hoofd te stoten. "We gaan met Ajax om tafel om 23 procent van de aandelen aan hen te verkopen. De overige 25 procent houden we nog tien jaar in bezit op verzoek van de andere aandeelhouders, daarna kunnen we besluiten om dat ook van de hand te doen."



Belang

Hoeveel Kock wil hebben voor de aandelen zegt hij niet, om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te schaden. Momenteel staat het belang van de gemeente Amsterdam in de Johan Cruijff Arena voor 6,6 miljoen euro in de boeken. Ajax heeft nu 13 procent van de certificaten van aandelen in de voetbaltempel.



In het seizoen 2016-2017 maakte het stadion 1,4 miljoen euro winst op een omzet van 33.2 miljoen euro.