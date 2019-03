Stad krijgt 172 extra agenten op straat

De stad krijgt vanaf 2020 de beschikking over liefst 172 extra voltijds politieagenten voor noodhulp, de recherche of de surveillance op straat. Door een nieuwe samenwerking tussen de politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hoeven Amsterdamse agenten niet langer arrestanten te bewaken. Op het stadhuis en aan het hoofdbureau van de politie aan de Elandsgracht heerst ook blijdschap vanwege de snelheid waarmee deze capaciteitsuitbreiding al merkbaar is: volgend jaar al, omdat deze mensen nu al in dienst zijn bij de politie.



Doorgaans leidt extra capaciteit vrijwel nooit direct tot extra agenten. Afgelopen zomer kreeg Amsterdam 60 fte extra vanuit de landelijke verdeelsleutel vanwege het regeerakkoord. Maar die agenten moeten nog worden opgeleid, en zijn pas over enkele jaren volwaardig inzetbaar.



Vergrijzing

Deze impuls van 172 arbeidsplaatsen is hard nodig, want de omvang van de Eenheid Amsterdam daalt al jaren geleidelijk terwijl de stad enorm groeit. Werkten er in 2016 nog 5650 medewerkers bij de Eenheid Amsterdam, ongewapende aspiranten incluis, in 2018 waren dat er bijna 120 minder. En zo gaat het al jaren.