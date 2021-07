Stad koppelt jong talent in Nieuw-West: ‘Werkgevers weten jongeren niet altijd te vinden’

Ferhat Özbek (30)

Afgestudeerd hbo rechten. Laat zich omscholen tot pedagoog.

In 2015 loopt Ferhat Özbek (30) stage bij de gemeente Bunnik als jurist. “Dat smaakte naar meer,” zegt hij. Na het halen van zijn hbo-diploma rechten in 2018 gaat hij enthousiast solliciteren. De ene na de andere sollicitatie verstuurt hij, en het enthousiasme neemt af. “Ik heb zeker veertig brieven verstuurd, en ik ben vier keer uitgenodigd. Iedere keer was het dezelfde rotafwijzing. Niet het juiste profiel, zeiden ze. Naast mijn studie had ik een bijbaan, was ik vrijwilliger bij Studiezalen, vrijwilliger bij een juridisch adviesbureau en vrijwilliger bij een ombudsteam. Wat is dan het juiste profiel?”

In het begin belt Özbek nog op om navraag te doen waarom hij is afgewezen. “Je hebt na een paar keer door dat het dezelfde antwoorden zijn. Het bellen had weinig nut.”

Na een klein jaar lukt het dan toch – bij de gemeente Amsterdam vindt hij werk, al was er een kennis voor nodig die een goed woordje voor hem deed. “Na een weekje wist ik dat ik weg wilde, het niveau was lager dan wat ik aankan. Op papier was het hbo-niveau, in de praktijk niet.” Hij blijft er werken, maar solliciteert intussen verder. Zonder succes. “Je begint te twijfelen aan jezelf. Af en toe was het moeilijk om die knop om te zetten, maar ik bleef geloven in mezelf. En ik was ook kritisch: wat moest ik beter doen?”

Na een jaar loopt het contract bij de gemeente af. Gedurende die tijd, tussen het solliciteren en werken door, is Özbek aangebleven als vrijwilliger bij Studiezalen, een organisatie die huiswerkbegeleiding en lifecoaching biedt aan kinderen uit kwetsbare wijken. “Door het vrijwilligerswerk had ik een passie opgebouwd voor het pedagogisch werkveld en omdat het solliciteren niet verliep zoals gewenst, besefte ik dat ik van mijn passie mijn werk moest maken. Ik vroeg of ik bij Studiezalen in dienst kon. Dat kon en daarom volg ik nu ook een omscholingstraject tot pedagoog.”

Dankbaar is Özbek dat hij door Studiezalen een nieuwe weg is ingeslagen, maar toch blijven er vragen. “Hoe kan het dat ik in twee jaar tijd maar één baan kon vinden, en die ene baan ook nog onder mijn niveau ligt? Hoe kan dat?”