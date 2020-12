Stad in opperste staat van paraatheid voor oud en nieuw

In de Brabantse plaats Veen was het dinsdag voor de derde avond op rij onrustig. Inwoners staken auto's en een paardentrailer in de brand. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Beeld ANP

De drukste nacht van het jaar. Zo staat oud en nieuw normaal gesproken al bij veel hulpdiensten in de agenda. En nu is alles anders. Zo geldt er een vuurwerkverbod en zijn er geen grote feesten. Toch wordt overal rekening mee gehouden zo blijkt uit een rondgang langs diverse hulpdiensten.

“Het wordt sowieso een bijzondere jaarwisseling,” zegt een woordvoerder van de politie. Er worden twee keer zo veel agenten ingezet als tijdens een normale oud en nieuw. Die zullen zich onder andere richten op hotspots waar het tijdens eerdere jaarwisselingen mis is gegaan. Bij incidenten wordt gekeken wat er prioriteit heeft. “Je kunt je mensen natuurlijk maar een keer inzetten maar geweldsincidenten en agressie tegen hulpverleners zijn dingen waar we sowieso tegen optreden. Als er ruimte is, handhaven we de corona maatregelen en het vuurwerkverbod.”

De politie zegt dat ze op alle scenario’s is voorbereid. Tegelijkertijd wordt erkend dat het moeilijk in te schatten is hoe de nacht verloopt. Zo weet men bijvoorbeeld niet of groepen mensen zich door de stad gaan verplaatsen, iets wat normaal wel het geval is.

Dubbele roosters

Ook bij de ambulancedienst is men benieuwd hoe de avond zich ontpopt. Omwille van het toenemend aantal ambulancemedewerkers dat besmet raakt met Covid-19 zijn daar dubbele roosters gemaakt. Op die manier kan een zieke medewerker gelijk vervangen worden.

Bij het OLVG ziekenhuis is extra capaciteit ingeschakeld. Dat er een vuurwerkverbod van kracht is, betekent niet dat men er automatisch van uitgaat dat het aantal vuurwerkslachtoffers zal meevallen. “Het vuurwerk dat wordt afgestoken is per definitie illegaal. Dat betekent dus extra linke soep,” zegt een woordvoerder.

Sinds de coronapandemie zijn de uitgaansavonden op de eerste hulp een stuk rustiger geworden maar of dat tijdens de jaarwisseling ook opgaat? “Je weet het gewoon echt niet.”

Brandstichting

Vuurwerk al dan niet in combinatie met brandstichting zorgt tijdens een normale oud en nieuw voor het nodige werk voor de brandweer. Ook daar draait men, ondanks het vuurwerkverbod, op volledige bezetting. Daarnaast is aan de vrijwillige brandweer verzocht om de kazerne’s te bemannen. “Op die manier hoeven ze niet vanuit huis te worden opgepiept bij een calamiteit. Dat scheelt in tijden van corona,” zegt een woordvoerder van de brandweer. Of het druk zal worden? “We hebben geen idee wat er gaat gebeuren.”

Bij alle diensten hoopt men op een rustige jaarwisseling. Misschien dat het weer een handje helpt. Er wordt een kille avond verwacht met kans op mist en sneeuw. Ook kan er koude regen vallen. Om dat laatste zijn ze bij de politie in elk geval niet al te rouwig. “Regen is soms de beste diender.”