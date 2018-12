Stad heeft honderden extra plekken in verpleeghuis nodig

Het aantal verpleeghuisbedden is de afgelopen jaren in Amsterdam fors gegroeid van 2745 bedden in 2014 tot 3938 bedden in 2016. Dat blijkt uit cijfers van zorgkoepel Sigra. Het aantal plekken in verzorgingshuizen, waar de minder hulpbehoevende ouderen wonen, is juist afgenomen. Waren dat er in 2014 nog 2954 in Amsterdam, in 2016 was dat al bijna gehalveerd naar 1655.