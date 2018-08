Staatssecretaris Van Veldhoven: grondige evaluatie treinstoring

Door een sein- en wisselstoring reden de treinen hier uren niet of zeer beperkt.



"Het was een heel grote storing," aldus de bewindsvrouw. Voor haar was het belangrijkste dat alle gestrande reizigers weer thuis zouden komen. Er zal volgens haar nu goed worden gekeken wat goed en fout is gegaan. Het toont ook aan dat het belangrijk is dat er veel wordt geïnvesteerd in het spoor, zegt Van Veldhoven.



Spoorbeheerder ProRail is een onderzoek begonnen om de precieze oorzaak boven tafel te krijgen. Het ging om een storing in de systemen van de Verkeersleidingspost Amsterdam.



Toen die was opgelost, kwam de storing direct weer terug. Daarna zijn de systemen handmatig bediend om treinreizen weer mogelijk te maken. In de loop van de nacht waren de systemen weer op orde, aldus ProRail.



