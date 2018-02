Staatsbosbeheer zoekt ondernemers voor Diemerbos

In het relatief jonge bos is nog geen horeca en dat ziet Staatsbosbeheer, eigenaar van de circa 200 hectare grond, graag veranderen. Daarom worden ondernemers opgeroepen zich te melden met plannen voor een zaak in het bos.



Bij de hoofdingang aan de Muiderstraatweg in Diemen is een stuk gras van ongeveer vijfduizend vierkante meter vrijgemaakt, waarvan duizend vierkante meter bebouwd mag worden. Daaromheen is ruimte voor duizend vierkante meter erf en terras en mag er op nog eens drieduizend vierkante meter aan 'recreatieve buitenactiviteiten' gedaan worden.



Staatsbosbeheer heeft het liefst een horecavoorziening die het hele jaar open kan blijven en toegankelijk is voor mindervaliden. Daar mag best een 'beperkte hotelvoorziening' bij zitten. Wat een toekomstige uitbater kwijt gaat zijn aan huurkosten op jaarbasis wordt later nog bepaald door middel van een taxatie.



Ondernemers die zich geroepen voelen hebben tot en met 12 maart om een zogeheten visie in te dienen. Op 16 februari wordt nog een open dag georganiseerd waar de locatie bezocht kan worden en er de mogelijkheid is om vragen te stellen.