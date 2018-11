Staatsbezoek president Singapore zorgt voor hinder rond Dam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima heten de president en haar echtgenoot met een officiële ceremonie welkom op de Dam. Daarbij wordt onder meer een krans gelegd.



Uit veiligheidsoverwegingen worden rond het bezoek een hoop maatregelen genomen. Zo wordt een groot deel van de Dam, tussen het Koninklijk Paleis tot achter het monument, afgesloten. Dit gebied is tussen 7.00 en 13.00 uur alleen toegankeijk voor genodigden.



Ook worden bewoners en ondernemers in de omgeving van de Dam gevraagd om tijdens de ceremonie ramen en deuren gesloten te houden en niet op het balkon te gaan staan. Fietsen en bromfietsen op het plein worden 's ochtends vroeg verwijderd.



Verkeershinder

De route vanaf het Mr. Visserplein-Amstel-Rokin-Dam-Damrak is dicht voor autoverkeer, net als de Damstraat vanaf de Oudezijds Voorburgwal. De Nieuwezijds Voorburgwal en de Spuistraat blijven open, maar het verkeer moet hier wel rekening houden met hinder. De parkeergarages van de Bijenkorf en Hotel Krasnapolsky zijn tot 13.00 uur niet bereikbaar.



Door deze afsluitingen kunnen leveranciers in de ochtend niet bij winkels en horeca in de buurt komen. Ook wordt in deze uren geen afval ingezameld.



Daarnaast ondervindt het openbaar vervoer hinder van het staatsbezoek. Tramlijnen 4, 14 en 24 rijden een andere route en slaan daarbij een flink aantal van de gebruikelijke haltes over.