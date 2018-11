Staatsbezoek president Singapore: dit was de eerste dag

Koning Willem-Alexander stak in zijn tafelrede uitgebreid de loftrompet over Singapore. Een land dat volgens hem niet bang is de toekomst te omarmen. 'In veel opzichten is uw jonge land een voorbeeld: een pionier die anderen de weg wijst.'



Singapore bewijst volgens de vorst dat ook kleine landen 'over een uitzonderlijke kracht en een wereldwijde uitstraling kunnen beschikken'.



Zowel de koning als president Yacob zeiden dat beide landen van elkaar kunnen leren. 'Ik wil in Rotterdam en Eindhoven zien waarom Nederland zo hoog scoort op het gebied van innovatie,' gaf de Singaporese president aan.