Staat wist niet dat Ali Motamed Iraanse aanslagpleger was

Meteen na de liquidatie, toen bleek dat het slachtoffer 'mogelijk een andere identiteit en verzwegen verleden' had, is het ministerie van Veiligheid en Justitie ingelicht.



Bomaanslag

Het regime in Iran heeft geen contact met Nederland opgenomen over de kwestie, schrijft Harbers ook.



De Mujahedeen-Khalq namens welke Mohammad Reza Kolahi Samadi op 28 juni 1981 de bomaanslag zou hebben gepleegd, is in januari 2009 definitief verwijderd van de EU terrorismelijst omdat het Europese Hof van Justitie meermaals had geoordeeld dat plaatsing van de organisatie op die lijst onvoldoende gerechtvaardigd was.



Onrust

Bij de aanslag op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran vielen 73 doden, onder wie opperrechter ayatollah Mohammad Behesthi: de tweede man achter ayatollah Ruhollah Khomeini toentertijd, en vier ministers.



Het nieuws dat de aanslagpleger tientallen jaren in Nederland heeft kunnen wonen onder een andere identiteit én het gegeven dat hij mogelijk is geliquideerd in opdracht van het Iraanse regime zorgen inmiddels internationaal voor onrust - ook omdat het Iraanse regime van betrokkenheid bij andere recente aanslagen in West-Europa wordt verdacht.



