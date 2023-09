Staat Volt voor nieuwe politiek? Juliet Broersen springt alvast in de baantjescarrousel

Volt-fractievoorzitter Juliet Broersen wil Amsterdam verlaten en inruilen voor Brussel. Ze hoopt bij de Europese verkiezingen in juni 2024 namens de Nederlandse tak van de pan-Europese politieke partij lijsttrekker te worden.

In een brief aan de leden legt ze uit dat het haar ‘snel duidelijk’ is geworden dat de kern van het beleid in Europa wordt bepaald. In Amsterdam wordt dit beleid vooral uitgevoerd, waardoor haar werk als raadslid maar beperkt is. Namens Volt denkt ze in Europa een groter verschil te kunnen maken.

Broersen is terecht tot de conclusie gekomen dat ze maar beperkte invloed heeft in Amsterdam, want inhoudelijk heeft ze zich in anderhalf jaar tijd zelden weten te onderscheiden. De partijleider onderschrijft met haar vertrekwens ook een punt waar Volt vaker mee wordt geconfronteerd: wat is het bestaansrecht van de partij in de gemeenteraad als ze de invloed in Amsterdam toch maar als beperkt kwalificeert?

Op een partijbijeenkomst van Volt in Q-Factory afgelopen juni kregen Broersen en nummer twee Itay Garmy de vraag waar ze het meest trots op zijn. Het antwoord bleek behoorlijk reflectief, maar ook veelzeggend, namelijk dat de fractie een ‘stabiel team’ is, waarmee het ze ontgaat dat de kiezer hier vrij weinig aan heeft. Een goed team opzetten is geen politiek bedrijven.

Natuurlijk is het oprichten van een nieuwe partij niet makkelijk, en zeker de eerste maanden is het ontzettend veel rompslomp en werk. Zie daarnaast maar eens je óók nog politiek te profileren. In het geval van Volt ligt het helemaal ingewikkeld: de partij is het op veel punten eens met de coalitiepartijen, dus kan ze vooral het verschil maken door haar controlerende functie écht goed uit te voeren.

Dat kost tijd, maar nu, na een jaar, staat de fractie er wel en maakt het benieuwd naar hoe ze ook écht politiek op gaat vallen. En nu wil Broersen alweer de stad verlaten?

Tegenover AT5 zei ze dat binnen Volt weinig geschikte kandidaten zijn, want het ontbreekt hun aan ervaring. Daarom acht zij zich de juiste kandidaat. Het is de vraag hoe haar collega’s dit opvatten. En wat als leden toch voor iemand anders kiezen als lijstrekker voor Europa? Wat gaat Broersen de Amsterdammer dan vertellen? Dat ze zich dan vol voor Amsterdam inzet – ook al kan je hier werkelijk niet veel doen?

Naast Broersen staan Claire Martens (VVD) en Diederik Boomsma (NSC, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt) op het punt om Tweede Kamerlid te worden, Marjolein Moorman (PvdA) wordt als minister genoemd. Politici die in Amsterdam hun sporen hebben verdiend, maar een belangrijker verschil is dat de Kamerverkiezingen nogal plots komen. De komst van de Europese verkiezingen was al bekend toen Broersen zich kandideerde als lijsttrekker van Volt in Amsterdam.

Volt wil een partij zijn van de democratisering en de dialoog. Een nieuwe politiek. Ze wil niet dat politici meedoen aan de baantjescarrousel die vaak gaande is. Maar Broersen doet hier wat veel andere carrièrepolitici ook doen: op de trein springen als die voorbijkomt.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad. Reageren? d.hielkema@parool.nl.

