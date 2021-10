Staat moet uitspraken over advocaat Yehudi Moszkowicz rectificeren

Advocaat Yehudi Moszkowicz. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Officier van justitie George Rasker deed zijn uitspraken op 11 augustus in een Amsterdamse strafzaak tegen twee Engelsmannen in wier busje bijna 60 kilo cocaïne was gevonden. Het Parool en het Algemeen Dagblad citeerden de aanklager vervolgens.

Aanvankelijk hadden de twee verdachten elk een eigen piketadvocaat. Gaandeweg nam raadsman Yehudi Moszkowicz de verdediging van hen beiden over.

Officier Rasker was drie jaar lang als programmadirecteur ondermijning namens meerdere departementen en organisaties verantwoordelijk voor acties tegen criminelen die zich invreten in de bovenwereld. Vanuit die ervaring noemde hij het opmerkelijk dat de verdachten in deze drugszaak inmiddels dezelfde advocaat hadden – terwijl ze heel verschillende belangen hebben.

Handelswijze

“Dat de verdachten in deze zaak eerst een eigen advocaat hadden, maar uit het niets overstapten naar één en dezelfde andere advocaat, lijkt op de handelwijze die is beschreven in het boek Narconomics, How to run a drug cartel,” zei de officier.

“We hebben te maken met criminele organisaties die heel erg lijken op organisaties die wél legaal zijn. Net zoals legale organisaties hebben ook criminele organisaties een juridische afdeling,” aldus Rasker. “De advocaat zal erop toezien dat de verdachten niet te veel zeggen over elkaar, over hun directe contacten of hun opdrachtgever. Daarmee zeg ik in deze zaak niets onoorbaars: ik zeg wat in vergelijkbare zaken gebruikelijk is.”

Yehudi Moszkowicz was niet bij de zitting aanwezig, evenmin als de verdachten, maar reageerde vanaf zijn vakantieadres furieus toen Het Parool hem Raskers uitspraken voorlegde. Hij zei die te zien in de context van ‘glasharde leugens’ van het Openbaar Ministerie in dit dossier en sprak van een klucht. Hij spande een kort geding tegen de staat aan, dat hij nu heeft gewonnen.

Eer en goede naam

De rechter gelast de staat de proceskosten van Moszkowicz te betalen en binnen vijf dagen een forse rectificatie te plaatsen in Het Parool en het Algemeen Dagblad. Een officier van justitie heeft in een strafzaak weliswaar de vrijheid om in het openbaar overtuigend het standpunt van justitie naar voren te brengen, maar in dit geval heeft de aanklager volgens de rechter die vrijheid overschreden door zijn ervaring ten onrechte te koppelen aan een strafzaak, waardoor Moszkowicz min of meer als onderdeel van een drugsbende is neergezet.

Het vonnis: ‘Minst genomen is de suggestie gewekt dat Yehudi Moszkowicz is ingeschakeld door de criminele organisatie en willens en wetens twee verdachten met tegenstrijdige belangen bijstaat.’

Moszkowicz laat weten dat hij het ‘erg jammer’ vindt dat hij de rectificatie en excuses van het Openbaar Ministerie via de rechter heeft moeten afdwingen. De landsadvocaten bestuderen het vonnis nog om te bezien of ze in hoger beroep zullen gaan.